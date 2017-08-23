В Харькове из-за попадания молнии загорелось здание суда. ВИДЕО

Здание Харьковского апелляционного административного суда загорелось из-за попадания молнии, площадь пожара составляла почти 2 тысячи квадратных метров, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Харькове по улице Семинарская, 46 22 августа в 19.40 в трехэтажном здании Харьковского апелляционного административного суда произошло возгорание кровли… В 06.50 пожар ликвидирован на площади 1,8 квадратных метров… В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытия чердака", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара — попадание молнии. К тушению пожара привлекались 133 спасателя и 39 единиц техники. На месте работает оперативная группа главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Харьковской области, пишет РИА Новости.