уд в американском штате Миссури постановил казнить 48-летнего гражданина США, обвиняемого в убийстве, несмотря на доказательства невиновности подсудимого, сообщает агентство Рейтер.
риведение приговора в исполнение было назначено на вечер вторника, однако по информации Ассошиэйтед Пресс, за несколько часов перед этим, губернатор штата Эрик Гриттенс приостановил исполнение судебного решения.
Защита 48-летнего афроамериканца Марселлуса Уильямса (Marcellus Williams) призвала Верховный суд США отменить вынесенный приговор и изучить новые доказательства в деле подсудимого, которые свидетельствуют о том, что Уильямс не совершал приписанного ему преступления.
По утверждению защиты, проведенная ДНК-экспертиза не обнаружила на орудии убийства следов биологического происхождения, принадлежащих подозреваемому.
"Каждый справедливый человек, взглянув на подобное, может сказать, что Уильямс невиновен. Насколько невиновным нужно быть, чтобы избежать казни?" — возмущается один из адвокатов подсудимого Кент Гибсон.
Генеральная прокуратура штата утверждает, что казнь должна состояться, ссылаясь на уже имеющиеся в деле доказательства виновности Уильямса. Сам подсудимый заявляет, что не совершал преступления, сообщает РИА Новости.
Губернатор Миссури заявил, что назначит комиссию по расследованию, в которую войдут пять судей в отставке. Она выступит с рекомендацией относительного того, стоит ли казнить Уильямса.
Марселлус Уильямс находится в тюрьме с 1998 года. Он обвиняется в убийстве корреспондента местного издания St. Lous Post-Dispatch Фелиции Гейл, которая была найдена в собственном доме с 43 ножевыми ранениями.
На сайте Change.org есть онлайн-петиция с требованием отменить приговор Марселлусу Уильямсу, которую подписали уже свыше двухсот тысяч человек.
С 1976 года, когда в ряде штатов была восстановлена смертная казнь, в США из камер смертников со снятием обвинений были выпущены 159 человек. Лидирует здесь Флорида — 27 человек. В штате Миссури, где приговорен Уильямс, за указанный период таких было всего четверо.
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авторы DW