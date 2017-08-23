КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

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