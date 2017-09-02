Статуя богини вынудила ученых пересмотреть место женщин в древних обществах

Ученые из Университета Торонто нашли в Турции женскую статую возрастом 3200 лет, которая может изменить представления о роли женщин на Ближнем Востоке в древности, сообщает научный портал Phys.org.

Раскопки проводились на территории комплекса курганов Телль-Тайинат, в 25 километрах от Антакьи. Сохранившаяся часть статуи — голова и верхняя часть туловища — имеет длину 1,1 метра в длину и ширину в 0,7 метра. По словам ученых, " свидетельствует о том, что полная фигура статуи была бы высотой от четырех до пяти метров". Археологи обратили внимание на то, как детально была выполнена голова статуи из базальта, пишет РИА Новости.

"Ее поразительные черты включают кудри, которые выступают из-под шали, покрывающей ее голову, плечи и спину", — делится Тимоти Харрисон, профессор ближневосточной археологии Университета Торонто.

Ранее в этом же месте ученые нашли скульптуру одного из хеттских царей. Хеттское царство существовало на территории современной Турции примерно с 1800 по 1000-е годы до нашей эры.

Пока что специалисты не определили принадлежность статуи. "Возможно, здесь изображена Кубаба — матерь богов древней Анатолии", — предполагает Харрисон.

С другой стороны, по словам ученого, ряд стилистических и иконографических деталей указывает в пользу того, что скульптура изображает человека, а не бога. Возможно, речь идет об основательнице одной из царских династий государства хеттов.

"Открытие этой статуи значительно повышает вероятность, что женщины играли более заметную роль в политической и религиозной жизни ближневосточных обществ периода раннего железного века, чем принято считать", — заявил канадский археолог.





