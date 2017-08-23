Во Внуково мужчина пробрался в самолет без билета

В московском аэропорту Внуково отправление самолета в Южно-Сахалинск задержали из-за безбилетного пассажира. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел во вторник, 22 августа. Незадолго до взлета бортпроводники обнаружили, что у одного из путешественников нет посадочного талона. Мужчину вывели из самолета.

Согласно правилам безопасности, после этого была проведена полная проверка лайнера. По этой причине рейс в Южно-Сахалинск пришлось отложить почти на час. Затем воздушное судно вылетело в пункт назначения, пишет lenta.ru.

На данное происшествие обратила внимание Федеральная служба безопасности. Там выясняют, как пассажир без билета смог миновать все пропускные пункты Внуково и попасть в самолет.