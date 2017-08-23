Наследный принц Дании Фредерик не смог с первого раза попасть в бар в австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) из-за отсутствия удостоверения личности. Об этом сообщает во вторник, 22 августа, The Telegraph.
49-летний кронпринц, посещавший штат для участия в яхтенной регате, попытался пройти в бар Jake Buddha вечером 18 августа, однако сотрудники отказались пропускать мужчину. Согласно законам Квинсленда, после 22:00 все посетители заведений, где продаются алкогольные напитки, должны в обязательном порядке предъявлять документы.
Совладелец бара Фил Хоган (Phil Hogan) отметил, что ситуация была крайне необычная. «Если быть честным, принц оказался хорошим парнем. Ему, вероятно, сильно захотелось попасть внутрь, потому что он ушел, но вернулся через 15 минут», — рассказал он. The Telegraph отмечает, что наследника датского престола в итоге пропустили: сотрудники заведения сверили его личность, отыскав информацию в Google, пишет lenta.ru.
После появления истории в СМИ правительство Квинсленда отметило, что работники бара применили закон одинаково ко всем посетителям, а «принц явно не обиделся на это, поскольку вскоре вернулся и ему разрешили войти».
Как пишет The Independent, Хоган боялся, что его оштрафуют за отказ пустить Фредерика. «В случае с принцем, это лишь верхушка айсберга. Такое постоянно происходит с обычными людьми», — добавил он.
По данным издания, полиция вскоре опровергла произошедшее. В ведомстве отметили, что сотрудники службы безопасности договаривались о посещении наследника престола заранее и тогда же подтвердили его личность.
Фредерик — старший сын королевы Дании Маргрете II и принца Хенрика. С мая 2004 года женат на уроженке Австралии Мэри Элизабет Дональдсон (после бракосочетания — кронпринцесса Мэри). У них четверо детей.
В Австралии употреблять алкогольные напитки можно с 18 лет. При этом закон о предъявлении документов распространяется на всех, несмотря на внешность.
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авторы DW