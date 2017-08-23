Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции

Аргентинский студент потратил 46 тысяч долларов на пластическую хирургию, чтобы стать похожим на эльфа. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Ради своей мечты 26-летний Луис Падрон (Luis Padron) перенес ринопластику, липосакцию челюсти, а также операцию по смене цвета глаз. Кроме того, он отбеливает кожу и волосы при помощи специальных красителей. Эти процедуры обходятся ему в пять тысяч долларов в месяц.

В начале августа Падрон сделал еще одну косметическую операцию. Теперь он обладает необычно высоким лбом и сердцевидной линией волос, как у эльфов из кинотрилогии «Властелин колец». В ближайшем будущем 26-летний аргентинец планирует изменить форму ушей, удалить несколько ребер, изменить разрез глаз и удлинить конечности, пишет lenta.ru.

Падрон утверждает, что его не пугает боль от операций. «Я хочу быть эльфом, ангелом и фантазией, моя цель – выглядеть не как человек, стать неземным, изящным и хрупким», — рассказал он.