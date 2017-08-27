На шоу в Монако покажут суперъяхту с гаражом и пляжным клубом. ФОТО

На бот-шоу Monaco Yacht Show 2017, которое состоится в Монако в сентябре, пройдет мировая премьера суперъяхты Vertige.

Судно длиной 50 метров было построено на верфи Tankoa Yachts. На яхте кроме кают также умещается тренажерный зал, кинотеатр, бар, гараж для 7-метрового тендера и пляжный клуб. Яхта уже прошла испытания на воде, пишет lenta.ru.

«Первые испытания длились восемь часов и прошли великолепно. Яхта развивала скорость 16,5 узла при 60 процентов загрузки», — рассказал генеральный менеджер Tankoa Yachts Эдордо Ратто.

Яхта Vertige построена полностью из прочного и легкого алюминиевого сплава 5083 с добавлением магния, марганца и других элементов, улучшающих его свойства.