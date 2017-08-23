Парапланерист врезался в корову при попытке взлета. ВИДЕО

Парапланерист протаранил корову при попытке взлететь в швейцарских горах. Видео случившегося опубликовало на YouTube издание New York Post.

В ролике видно, как мужчина с парапланом разбежался и оторвался от земли, но практически сразу же после этого врезался в корову, которая паслась неподалеку. В результате инцидента ни человек, ни животное не пострадали. В каком именно регионе Швейцарии и когда это произошло, не уточняется, пишет lenta.ru.