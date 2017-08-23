Стали известны дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым

Премьера ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» состоится на канале «Россия 1» вечером в понедельник, 28 августа. Об этом сообщается на сайте канала.

Первый выпуск программы будет посвящен принцессе Диане, которая погибла в конце августа 20 лет назад, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

В описании программы говорится, что с новым ведущим изменится и само ток-шоу, которое называлось «Прямой эфир». Какие именно изменения претерпит передача, не уточняется.

Ранее в интервью «Коммерсанту» Малахов рассказал, что на новом месте работы будет не только ведущим, но и продюсером. По его словам, программу «Прямой эфир» он будет производить вместе с журналистом Александром Митрошенковым.

Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го вел на телеканале ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после «Пусть говорят» и «Сегодня вечером».