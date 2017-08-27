Представлен телефон YotaPhone 3 с двумя экранами

В посольстве России в Пекине прошла официальная презентация третьего поколения российско-китайского смартфона YotaPhone с двумя экранами. Разработка смартфона нового поколения заняла 10 месяцев, сообщает Хайтек.

С обратной стороны смартфона установлен дополнительный сенсор, который поможет более точно определить, какой экран пользователь хочет разблокировать. На фронтальной стороне находится сенсор отпечатков пальцев, встроенный в кнопку Home.

Также на презентации были подтверждены технические характеристики устройства, которые ранее утекли в сеть. В том числе, "двойная" операционная система YOTA OS 3.0, основанная на Android 7.1.1 Nougat, пишет korrespondent.net

Экран: AMOLED, диагональ 5,5 дюймов, разрешение FullHD

Второй экран (сзади): e-ink, диагональ 5,2 дюймов

Процессор: восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625

Память: 4 ГБ LPDDR ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ

Камеры: фронтальная — 12 Мп, основная — 13 Мп

Аккумулятор: 3200 мАч

ОС: Android 7.0

Официальные продажи в Китае стартуют в сентябре 2017 года.

В Китае цены на YotaPhone 3 с объемом памяти 64 ГБ стартуют от $360. Более дорогая версия, с 128 ГБ памяти, будет стоить около $465. Стоимость в других странах не называется.