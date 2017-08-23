Как сообщили в пресс-службе ведомства, в августе этого года 36-летний одессит пришел к частному дому в переулке Москети, чтобы забрать у хозяина средства, которые тот занимал.

Находясь в нетрезвом состоянии, «коллектор» повредил входную дверь и попал в частный дом, в котором находилась хозяйка жилья с дочерью и подругой.

Сначала злоумышленник угрожал женщинам камнем, а после зашел в дом, взял со стола кухонный нож и схватил 12-летнюю девочку за волосы. Приставив нож к горлу ребенка, разбойник продолжал требовать деньги. В этот момент одна из женщин закричала, чем отвлекла его внимание. Другая в этот момент выбежала за помощью, пишет dumskaya.net.

Мужчину задержали сотрудники полиции.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Суворовский отдел полиции.