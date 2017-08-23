В суд передано дело бывшего депутата Пантелея Сандулаки

Дело бывшего депутата Пантелея Сандулаки передали в суд. Ему грозит до восьми лет тюрьмы. Бывший законодатель нанёс госбюджету ущерб в 700 тысяч леев.

Пять лет назад Апелляционная палата Кишинёва обязала государство выплатить Сандулаки 400 тысяч евро, это примерно шесть миллионов леев, за слишком долгое рассмотрение одного дела. И хотя вердикт не был окончательным, бывший министр финансов Вячеслав Негруца незаконно распорядился перечислить деньги на счета Сандулаки.

В 2012 году Высшая судебная палата постановила выплатить экс-депутату только тысячу евро. В то время на счетах Сандулаки был почти миллион леев из перечисленных ему Министерством финансов средств. Несмотря на то, что он знал о вердикте ВСП, мужчина снял со счёта 700 тысяч леев.

По этому же делу в 2015 году осудили бывшего министра финансов Вячеслава Негруцу. Он получил три года тюрьмы условно. А Сандулаки обязали вернуть государству 399 тысяч евро. Но он до сих пор этого не сделал.







