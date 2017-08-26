В этом году первый классный час будет посвящен румынскому языку

В контексте столетней годовщины со дня опубликования Алексеем Матеевичем поэмы ,,Limba noastră” ("Наш язык"), Министерство образования, культуры и науки рекомендует, чтобы час классного руководителя 1 сентября прошел на тему: "Limba noastră-i o comoară" ("Наш язык — это клад знаний"). Министр Моника Бабук подписала в связи с этим соответствующее письмо.

"Классным руководителям I-XII-х классов рекомендуется провести мероприятия, которые будут направлены на мотивацию учащихся в духе гражданской ответственности, продвижения культуры общения, повышения интереса к изучению румынского языка и личностей, которые горячо выступали в пользу национальных ценностей, в контексте европейских ценностей", говорится в письме министра.



Согласно тому же документу, торжественные мероприятия, посвященные началу 2017-2018 учебного года, состоятся в пятницу, 1 сентября, в 08.30 часов во всех учебных заведениях. Мероприятие начнется с чествования государственных символов. Продолжительность торжественных мероприятий не превысит 45 минут, сообщает IPN.

Комментарии

Другие новости