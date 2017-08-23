Задержана преступная группировка, распространявшая наркотики

Столичная полиция задержала преступную группировку, занимающуюся сбытом наркотиков в особо крупных размерах

Банда состояла из четырех человек в возрасте от 25 до 33 лет.

В ходе обысков полицейские обнаружили у подозреваемых экстази, пакеты с амфетамином и марихуаной, расфасованные для дальнейшей продажи. Также были найдены денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

Подозреваемые задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.