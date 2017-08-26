Трех граждан Молдовы не пустили в ЕС за последние сутки

За истекшие 24 часа сотрудники пограничной полиции предотвратили выезд в ЕС трем гражданам Молдовы, за которыми числятся нарушения закона. Об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции.

Еще 9 человек не соблюдали режим приграничной зоны и пунктов пропуска. Из них двое предоставили поддельные документы, а один гражданин попытался нелегально перевести через границу запрещенные предметы, сообщает noi.md.

Также пограничники задержали иностранных граждан. Два иностранца нарушили сроки пребывания на территории Молдовы.