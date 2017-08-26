Программа мероприятий ко Дню независимости Молдовы

В честь празднования 26-летия независимости Молдовы 27 августа пройдет ряд мероприятий в Кишиневе и других районах республики.

Торжественная часть начнется с возложения цветов к памятнику Штефана чел Маре.

На площади Великого национального собрания будет организована специальная программа. На празднике выступят исполнители народной музыки, фольклорные ансамбли и коллективы народных танцев. На сцену поднимутся коллективы "Жок", "Мэрцишор", оркестр "Флуераш", "Big Jazz Orchestra" из Академии музыки, оркестр братьев Авдаховых.

Кроме того состоится парад национального костюма, а народные умельцы представят на ярмарке свои работы.

Празднование продолжится концертом, на котором выступят популярные исполнители Молдовы и зарубежные артисты, в том числе из России. Пока список участников не раскрывают, однако известно, что румынская рок-группа "Holograf" точно будет в списке гостей, пишет ru.sputnik.md.





