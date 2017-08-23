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Программист из США получил 25 лет тюрьмы за мошенничество в лотерее
// фото: Корреспондент.net
16:53, 23 Aug 2017
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Бывший программист американской Межштатной лотерейной ассоциации приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество с лотерейными билетами на сумму 2,2 миллиона долларов, сообщает телеканал Fox news.

По данным телеканала, 54-летний Эдди Типтон помог создать код, который заставлял компьютеры выдавать ожидаемые выигрышные номера в определенные дни.

По словам программиста, он передавал номера своему брату, близкому другу и некоторым другим лицам, которые зачастую после игры делили полученный выигрыш между собой, пишет РИА Новости.

Представители ассоциации в Айове начали подозревать Типтона в мошенничестве после того, как он попытался забрать по лотерейному билету 14 миллионов долларов.

Как сообщается, Типтон признал свою вину. Помимо тюремного заключения он должен вернуть четырем штатам полученные в ходе мошеннических операций деньги.






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