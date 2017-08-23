В аэропорту Дублина забыли надгробный камень

Представители дублинского аэропорта опубликовали список вещей, забытых пассажирами в терминалах за последние годы. Самой забавной потерей оказалось надгробие, на котором было написано: "Мы тебя никогда не забудем и всегда будем помнить", сообщает UPI.

Надгробный камень находится в аэропорту ирландской столицы уже несколько лет. Пока его владельцы не объявились. Среди других странных находок, список которых появился на сайте аэропорта – вставная челюсть, стеклянный глаз, человеческий прах, унитаз, манекен, а также золотая рыбка, пишет vesti.ru.

"Некоторые пытаются пронести животных с собой на борт, это запрещено. Порой их оставляют прямо в аэропорту. Так случилось с золотой рыбкой. Ее пытались пронести в салон в двухлитровой бутылке воды. С тех пор она живет в пруду одного из сотрудников аэропорта", — заявила представитель дублинского аэропорта Одри О'Хаген.