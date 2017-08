Apple тестирует корпоративный автобус без водителя

Компания Apple тестирует самоуправляемый шаттл, курсирующий между старым и новым зданиями кампуса. Как пишет The New York Times, инициатива известна под рабочим названием PAIL: сокр. Palo Alto to Infinite Loop — от города Пало-Альто в Калифорнии до улицы Infinite Loop, где размещена штаб-квартира Apple.

Разработчики iPhone отвечают только за программное обеспечение, позволяющее "умному" автомобилю передвигаться без водителя. Само транспортное средство им предоставит некий производитель. Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в прошлом году компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для "умных" автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена задача разработать систему автопилота для "умных" машин, а не полноценное электрическое транспортное средство, сообщает vesti.ru. Летом этого года глава Apple Тим Кук впервые официально подтвердил, что в компании разрабатывают программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей. Он сказал, что в Купертино "сосредоточились на системах автономности", и признал, что производитель iPhone не намерен выпускать автомобиль собственными силами.

