Открыт новый вид вымерших дельфинов

Ученые обнаружили ранее неизвестный вид древних дельфинов, существовавший около 30 млн лет назад. Это были маленькие и беззубые животные, считают исследователи. Информация об открытии была опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Череп дельфина был найден на дне реки в штате США Южная Каролина. Реконструировав его, ученые выяснили, что древние дельфины были длиной около метра, с короткой беззубой мордой. Тем не менее они обладали эхолокацией, что свойственно подотряду зубатых китов. Новый вид получил название Inermorostrum xenops, сообщает gazeta.ru.

Рацион дельфина, по всей видимости, состоял из мелкой рыбы, осьминогов и других животных с мягкими телами. Поскольку его морда загнута вниз, ученые предполагают, что он искал пищу на дне океана. Интересно, что у древних предков I.xenops зубы все же были, но за 4 млн лет оказались утрачены.