SpaceX показала свой космический скафандр

Глава SpaceX Элон Маск в своем инстаграме показал, как будет выглядеть первая версия скафандра для космических миссий компании.

»[Это] первая фотография скафандра SpaceX. Больше покажем в ближайшие дни. Стоит отметить, что это уже рабочая версия (не макет), которую уже проверили двойным вакуумным давлением», — написал он.

По словам бизнесмена, в костюме было трудно сохранить баланс «эстетичности и функциональности», пишет gazeta.ru.

В твиттере Маск еще 20 августа сообщал, что скафандр SpaceX будут использовать и в NASA. Он не указал, подходит ли космический костюм для выхода в открытый космос.