Опубликован секретный рецепт соуса для бигмака из "Макдоналдса"

Неизвестные опубликовали рецепт соуса, который, как они утверждают, является оригинальным для бигмака. Отметим, что "Макдоналдс" держит в строгом секрете состав каждого из своих соусов.

Итак, в его составе порядка 30 ингредиентов. Как сообщает Daily Mail, в составе — соевое масло, солёное масло, уксус, яичные желтки, луковый порошок и горчичное зерно. В ряде СМИ сделали запрос в "Макдоналдс" об оригинальности рецепта, однако пока ответа нет, пишет life.ru.

В Интернете встречается множество более простых вариантов соуса, которые пользователи соцсетей давно окрестили мамиными. Они содержат гораздо меньше ингредиентов, а на их приготовление требуется всего несколько минут. Все ингредиенты нужно смешать в миске и оставить на ночь.

Соус был изобретён в 1968 году, а его рецептура не менялась до 1991-го. После этого с разрешения руководства сети вносили некоторые новшества. В январе представители сети заявили, что впервые за 50 лет намерены изменить рецепт бигмака. Так, ресторан хотел предложить своим посетителям сразу две версии бургера. В одной из них будет убрана средняя булочка, а сам сэндвич станет немного меньше, чем раньше. Во второй — бигмак станет больше, а его энергетическая ценность составит 860 ккал.