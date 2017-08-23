Неизвестные опубликовали рецепт соуса, который, как они утверждают, является оригинальным для бигмака. Отметим, что "Макдоналдс" держит в строгом секрете состав каждого из своих соусов.
Итак, в его составе порядка 30 ингредиентов. Как сообщает Daily Mail, в составе — соевое масло, солёное масло, уксус, яичные желтки, луковый порошок и горчичное зерно. В ряде СМИ сделали запрос в "Макдоналдс" об оригинальности рецепта, однако пока ответа нет, пишет life.ru.
В Интернете встречается множество более простых вариантов соуса, которые пользователи соцсетей давно окрестили мамиными. Они содержат гораздо меньше ингредиентов, а на их приготовление требуется всего несколько минут. Все ингредиенты нужно смешать в миске и оставить на ночь.
Соус был изобретён в 1968 году, а его рецептура не менялась до 1991-го. После этого с разрешения руководства сети вносили некоторые новшества. В январе представители сети заявили, что впервые за 50 лет намерены изменить рецепт бигмака. Так, ресторан хотел предложить своим посетителям сразу две версии бургера. В одной из них будет убрана средняя булочка, а сам сэндвич станет немного меньше, чем раньше. Во второй — бигмак станет больше, а его энергетическая ценность составит 860 ккал.
Комментарии
- Вдова из Нью-Йорка оставила котам наследство в 300 тысяч долларов
- В аэропорту Дублина забыли надгробный камень
- Программист из США получил 25 лет тюрьмы за мошенничество в лотерее
- Одессит требовал возврата денег, угрожая зарезать дочь своего должника
- Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы
- Парапланерист врезался в корову при попытке взлета. ВИДЕО
- Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
- Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
- Во Внуково мужчина пробрался в самолет без билета
- Американский суд приговорил мужчину к казни, несмотря на доказательства невиновности
- NASA показало впечатляющие фото Сатурна
- Германия вернула большую часть золотого запаса
- Опубликован секретный рецепт соуса для бигмака из "Макдоналдса"
- Признала свою вину: сотрудница Министерства просвещения созналась в коррупции
- SpaceX показала свой космический скафандр
- Посреди теплого лета в Румынии выпал снег
- Трех граждан Молдовы не пустили в ЕС за последние сутки
- Стали известны дата премьеры и тема первого выпуска нового шоу с Малаховым
- Найдены смертельные последствия передозировки витамина В
- Найден способ уберечь Америку от взрыва супервулкана
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Вас будут волновать вопросы материального характера. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW