NASA показало впечатляющие фото Сатурна

NASA показало снимки Сатурна, сделанные зондом Кассини, который завершает свою 20-летнюю миссию. Об этом сообщает Sci-Tech Universe.

Отмечается, что зонд завершает последний этап своей миссии, которая закончится 15 сентября.

После этого Кассини войдет в атмосферу Сатурна и сгорит там, пишет korrespondent.net

Космический апарат был запущен 15 октября 1997 года. В 1998 и 1999 годах он два раза пролетел рядом с Венерой.

Зимой 2000 года пролетел мимо Юпитера, передав на Землю его фотографии. А 30 июня 2004 года зонд прибыл к Сатурну и стал первым искусственным спутником этой планеты.