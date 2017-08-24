Утвержден регламент деятельности комиссии по созданию одномандатных округов

Правительство утвердило регламент деятельности Комиссии, которая займётся созданием одномандатных округов. Документ определяет организацию комиссии, права, обязанности и полномочия председателя и её членов.

В регламенте определены также нормы создания округов, в том числе за рубежом и в приднестровском регионе. Закон о введении в Молдове смешанной избирательной системы парламент утвердил в июле. Замминистра юстиции Николай Ешану опроверг заявления некоторых НПО, ранее раскритиковавших документ и обвинивших правительство во вмешательстве в работу комиссии.

"Документ является нормативным актом, который регулирует деятельность комиссии. К нам поступает много заявлений, мы все их внимательно рассматриваем. Кое-что учтём, кое-что нет", - cказал замминистра юстиции Николай Ешану.







