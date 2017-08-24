Жертвы политических репрессий получат более девяти миллионов леев

Более девяти миллионов леев получат 93 жертвы политических репрессий. Это компенсации за конфискованное имущество.

Часть денег выделят бенефициарам из Ново-Аненского, Бричанского, Оргеевского, Рышканского и Страшенского районов, а также Кишинева и Гагаузии.

Для них размер компенсации установили ещё в 2013 году. Если стоимость конфискованного имущества не превышает 200 тысяч леев, средства выдают в течение трёх лет. А если превышает, то в течение пяти лет.







