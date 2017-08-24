Правительство разрабатывает программы для интеграции соотечественников, вернувшихся на родину

Правительство активизирует усилия для интеграции наших соотечественников, вернувшихся на родину. Кабмин одобрил соответствующий план мероприятий до 2020 года. Он предусматривает внедрение программ, направленных на помощь таким гражданам.

Среди них - школьная интеграция, а также обеспечение людей рабочими местами. Будут разработаны и дополнительные программы для привлечения инвестиций в сферу экономики.

Правительство создало также Межминистерский комитет по диаспоре и миграции, и утвердило механизм координации и осуществления политик в этой области.





