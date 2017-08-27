Автомобиль наехал на толпу людей в одном из американских городов

В американском Сент-Луисе (штат Миссури) автомобиль совершил наезд на толпу людей, собравшихся на акцию поминовения. Об этом сообщает STLToday.

Инцидент произошел вечером, 23 августа.

Злоумышленник наехал на людей неподалеку от места, где проводилось всенощное бдение в память о местном жителе Киви Херринге, который был убит сотрудниками полиции за оказанное вооруженное сопротивление.

По имеющейся информации, пострадавшие получили ушибы и ссадины, медицинская помощь никому не потребовалась, сообщает korrespondent.net