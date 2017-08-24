Накануне Дня Независимости Украины в Одессе неизвестные разбили бюст маршала Георгия Жукова. Об этом в Facebook сообщил лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко.
"Неизвестные патриоты в Одессе прекрасно отпраздновали День Независимости", - говорится в сообщении.
На опубликованных фото видно, что неизвестные скинули бюст в постамента. Сама скульптура при этом получила серьезные повреждения, пишет korrespondent.net.
Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции попытались вывезти скульптуру в багажнике служебного автомобиля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе снесли памятный камень маршалу Жукову.
Комментарии
- Визажист Макрона получила 26 тысяч евро за три месяца в Елисейском дворце
- Опубликован секретный рецепт соуса для бигмака из "Макдоналдса"
- Вдова из Нью-Йорка оставила котам наследство в 300 тысяч долларов
- В аэропорту Дублина забыли надгробный камень
- Программист из США получил 25 лет тюрьмы за мошенничество в лотерее
- Одессит требовал возврата денег, угрожая зарезать дочь своего должника
- Английские футбольные клубы потратили рекордные 1,3 миллиарда евро на трансферы
- Парапланерист врезался в корову при попытке взлета. ВИДЕО
- Мечтающий стать эльфом аргентинец потратил тысячи долларов на операции
- Кронпринца Дании отказались пускать в австралийский бар без документов
- Визажист Макрона получила 26 тысяч евро за три месяца в Елисейском дворце
- В Турции автобус врезался в опору моста: 5 человек погибли
- Саудовская Аравия и Китай планируют создать инвестфонд в 20 млрд долларов
- США создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд
- Меркель высказалась против изоляционистской политики США
- Германия вернула большую часть золотого запаса
- Трех граждан Молдовы не пустили в ЕС за последние сутки
- Посреди теплого лета в Румынии выпал снег
- Признала свою вину: сотрудница Министерства просвещения созналась в коррупции
- NASA показало впечатляющие фото Сатурна
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для деловых начинаний. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня возможны перемены. Возрастет вероятность отравления. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет отмечен высокой активностью. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Будьте осторожны с электроприборами.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW