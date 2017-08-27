Мэр Венеции: В террористов будем стрелять без предупреждения

Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пригрозил стрелять без предупреждения в тех, кто на известной площади Сан-Марко вдруг решит закричать "Аллах Акбар", передает РИА Новости.

"Мы в Италии должны победить терроризм, и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то начнет бегать по площади Сан-Марко, крича "Аллах Акбар", мы его застрелим. Год назад я говорил, что мы сделаем это после четырех шагов, теперь скажу − после трех", − заявил Бруньяро на международном католическом форуме в городе Римини.

"Мы отправим террористов непосредственно к Аллаху, прежде чем они нанесут нам урон", − уточнил Бруньяро под смех и аплодисменты, пишет korrespondent.net

Многие итальянские СМИ расценили заявление венецианского мэра как провокацию. Однако он думает иначе.

"В отличие от Барселоны, где не было должной защиты, мы начеку. Мы никому не бросаем вызов. Разве что направляем послание поддержки органам охраны правопорядка, которые должны знать, что мы безоговорочно находимся на их стороне", − сказал Бруньяро позднее.

"Хватит политкорректных разговоров, мы должны говорить ясно. Мы не должны создавать впечатление, что в Италии можно делать все, что угодно", − подчеркнул мэр Венеции.