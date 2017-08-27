Электромобиль Tesla обогнал спорткар Lamborghini. ВИДЕО

В заезде на 400 м электрокар Tesla Model X обошел гоночный автомобиль Lamborghini Aventador SV и установил мировой рекорд для серийных кроссоверов. Как сообщает Популярная Механика, кроссовер компании Tesla в передовой модификации P100D обогнал Lamborghini на 0,05 секунды.

При этом Model X весит 2,5 тонны, а Lamborghini Aventador SV - 1,9 тонны. Мощность электродвигателя Model X составляет 580 лошадиных сил, а двигатель Lamdorghini - 750 "лошадей".

Кроме того, кроссовер от Tesla значительно дешевле - 165 тысяч против 530 тысяч за Lamborghini Aventador SV. Таким образом, Tesla Model X P100D официально стал самым быстрым серийным кроссовером планеты.

Lamgorghini Aventador SV также проехал наперегонки с Tesla Model S в ее топовой модификации. В этом заезде победил Lamgorghini с преимуществом в 0,15 секунды, сообщает korrespondent.net