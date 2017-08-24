Скорсезе снимет новый фильм о Джокере

Студия Warner Bros. запустила в производство новый фильм о Джокере – одном из злодеев вселенной Бэтмена и титульном суперзлодее Киновселенной DC, сообщает tehnot.com.

Известно, что продюсировать фильм будет Мартин Скорсезе, а сценаристом и режиссером выступит Тодд Филлипс ("Мальчишник в Вегасе", "Парни со стволами"). События будут происходить в Готэме 80-х, а по атмосфере фильм будет похож на "Таксиста" и "Бешеного быка" Скорсезе.

При этом будет играть Джокера будет не Джаред Лето, который исполнил его роль в "Отряде самоубийц".

Сообщается, что новый фильм всячески дистанцируется от Киновселенной DC. В частности, авторы создадут новую кинокомпанию, которая будет расширять уже созданную вселенную, пишет korrespondent.net

Ранее Джаред Лето ответил на разгромную критику Отряда самоубийц, фантастического фильма, в котором он сыграл Джокера.