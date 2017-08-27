Меркель высказалась против изоляционистской политики США

Канцлер Германии Ангела Меркель убеждена, что США при Дональде Трампе не стоит проводить изоляционистскую политику. "Америка, которую заботит только она сама, а все происходящее в мире - нет, не будет ни великой, ни великолепной", - заявила Меркель в среду, 23 августа, на мероприятии газеты Handelsblatt в Берлине, сделав отсылку к предвыборному слогану Трампа Make America Great Again.

Канцлер ФРГ пообещала продолжить выступать за трактовку глобализации, которая подразумевает получение выгоды для всех, а не только для отдельных стран, сообщает korrespondent.net

Меркель вновь подчеркнула, что не видит военного решения северокорейского кризиса. "Это было бы неправильно. Дипломатические методы далеко еще не исчерпаны", - отметила она. Одновременно с военными угрозами Вашингтон в данный момент предпринимает "множество дипломатических шагов", продолжила немецкий канцлер.

На вопрос о том, встанет ли Германия автоматически на сторону США, если противостояние Вашингтона и Пхеньяна приведет к войне, немецкий канцлер ответила: "Нет, не автоматически".

В то же время, в целом, европейцам не стоит ставить под сомнение свое сотрудничество с США, добавила Меркель.

наказать Пхеньян в случае возможной атаки «огнем и яростью» и заявил о готовности военного ответа со стороны Соединенных Штатов.