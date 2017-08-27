США создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

Корпорации Lockheed Martin и Raytheon создадут новую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд для бомбардировщиков дальнего радиуса действий, сообщили в ВВС США.

Пресс-служба ведомства информировала, что первоначальные контракты рассчитаны на 54 месяца и сумму в 900 миллионов долларов. После этого ВВС США выберут одну из двух компаний для производства одной тысячи ракет, причем не все из них будут оснащены ядерными боеголовками, пишет korrespondent.net

Министр ВВС США Хезер Уилсон в этой связи заявила, что новое оружие позволит модернизировать военно-воздушную часть американской ядерной триады и выразила уверенность, что модернизация будет эффективна с точки зрения затрат.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что компания Boeing, которая занималась разработкой аналогичных ракет, на сей раз не вошла в число "финалистов соревнования" и осталась разочарована таким решением ВВС.