Саудовская Аравия и Китай планируют создать инвестфонд в 20 млрд долларов

Саудовская Аравия и Китай планируют совместно создать инвестиционный фонд объемом 20 миллиардов долларов, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих агентству Рейтер.

Об этом он сообщил в кулуарах экономической конференции старших должностных лиц и предпринимателей обеих стран. Издержки и прибыль планируется разделять между странами поровну, добавил министр.

В дополнение к фонду также ожидается заключение 11 деловых соглашений на сумму около 20 миллиардов долларов, которые будут подписаны в четверг. Аль-Фалих не предоставил агентству дополнительных деталей, пишет

РИА Новости

В марте Китай и Саудовская Аравия подписали 14 соглашений на сумму около 65 миллиардов долларов. Они затрагивали 35 крупных проектов. Министр иностранных дел КНР Чжан Мин отмечал, что соглашения затронули сферу инвестиций, научно-техническую сферу, инфраструктуру, энергетику, космос и другие сферы.







