Визажист Макрона получила 26 тысяч евро за три месяца в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон за три месяца в Елисейском дворце потратил на услуги визажиста 26 тысяч евро, передает в четверг глянцевый журнал Closer.

"Эммануэль Макрон потратил более 26 тысяч евро на подкрашивание лица всего за три месяца в Елисейском дворце. Наши коллеги обнаружили два счета на 10 и 16 тысяч евро", — отмечает издание.

В статье говорится, что "визажист по имени Наташа М. (Natacha M.) работала с президентом в ходе избирательной кампании и обеспечена работой на ближайшие пять лет благодаря избранию экс-министра президентом".