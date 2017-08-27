Украина празднует День независимости

Украина отмечает сегоня 26-ую годовщину независимости. По случаю государственного праздника проходят многочисленными фестивали и концерты. А в Киеве организовали военный парад.

В параде участвуют более четырех тысяч украинских военнослужащих и министры обороны 11-ти стран. Прошлись маршем по Крещатику и солдаты Национальной армии Молдовы. А спикер парламента Андриан Канду направил украинским властям поздравительное письмо, в котором пожелал мира соседней стране.

По случаю проведения праздничных мероприятий часть улиц украинской столицы закрыта для транспорта. 24 августа 1991 года Украина вышла из состава СССР, провозгласила независимость и объявила намерение строить демократическое государство. Первые свободные выборы президента состоялись в Украине 1 декабря 1991 года. Победу в них одержал Леонид Кравчук.







