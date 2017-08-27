Парламент Франции одобрил закон об этике политической жизни

Национальное собрание Франции одобрило законопроект «О доверии в сфере политической жизни».

За него подали свои голоса 412 депутатов, против — 74, воздержались — 63.

Законодательный акт представляет собой заключительную часть законопроекта об этике политической и общественной жизни, голосование по первой половине которого состоялось в Национальном собрании 3 августа.

Пакет из двух законов содержит положения, которые обеспечивают гласность и отчетность работы политических институтов, деятельности министров и депутатов парламента. Он призван создать преграды на пути коррупции и попыток хищения государственных средств.

По инициативе правительства парламентарии отказываются от долго просуществовавшего особого парламентского фонда в размере 136 миллионов евро. Из него депутаты могли свободно получать по 130 тысяч евро, а сенаторы — по 153 тысячи евро для финансирования различных проектов в своих избирательных округах, пишет grushevskogo5.com

В свою очередь, депутаты добавили норму, лишающую правительство аналогичного фонда. Им, в частности, широко пользовались такие политики, как прежний глава МВД Бернар Казнев и бывший президент республики Николя Саркози.

По итогам прошедших в июне парламентских выборов партия президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика!» одержала победу. Ее представители получили 308 из 577 мест в нижней палате французского парламента, а еще 42 мандата достанутся членам союзной им партии MoDem («Демократическое движение»).