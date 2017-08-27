У здания суда в Стамбуле произошла перестрелка

Два человека получили ранения из-за перестрелки возле здания суда в Стамбуле, сообщает агентство IHA.

Между участниками судебного слушания возник конфликт в здании суда в стамбульском районе Картал. Мужчины вышли на улицу и устроили перестрелку, в итоге двое получили тяжелые ранения.

По данным агентства, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как трое подозреваемых скрылись с места преступления. Они доехали до заправки на автомобиле и затем сбежали, сообщает РИА Новости