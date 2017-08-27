Оползень в Швейцарии: пропали не менее восьми человек

По меньшей мере 8 человек пропали без вести в результате оползня на западе Швейцарии, сообщает телерадиокомпания RTS со ссылкой на местную полицию.

Как сообщается, оползень произошел в кантоне Гризон в среду. По информации полиции, среди пропавших без вести граждане Германии, Австрии и Швейцарии. В настоящий момент ведется поисково-спасательная операция при поддержке военного вертолета вооруженных сил Швейцарии, сообщает РИА Новости

По данным телерадиокомпании, в результате оползня были эвакуированы несколько сотен жителей близлежащих населенных пунктов.





