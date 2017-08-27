В Бельгии с начала года завели почти 190 дел о терроризме

Федеральная прокуратура Бельгии с начала этого года завела 189 дел о террористической деятельности, в среднем по 23 новых досье в месяц, сообщила в четверг газета De Tijd со ссылкой на данные прокуратуры.

По ее данным, рекордным по числу начатых уголовных расследований стал 2015 год, когда было заведено в общей сложности 313 дел в отношении подозреваемых в террористической деятельности. Это было, главным образом, связано с бельгийскими гражданами, отправлявшимися на войну в Сирию, сообщает издание. Новые же расследования в основном связаны с "доморощенными" террористами из числа молодых людей, которые никогда не выезжали в Сирию, пишет РИА Новости. Ранее телерадиокомпания RTL со ссылкой на данные МВД Бельгии сообщала, что по состоянию на 2017 год в королевстве зафиксированы 18 тысяч 884 человека в базе данных полиции о лицах, подозреваемых в связях с террористами, что в 10 раз превышает показатель 2010 года. Из указанного числа более 2,2 тысячи лиц рассматриваются в качестве личностей, подвергшихся радикализации и потенциально готовых к совершению актов агрессии.







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