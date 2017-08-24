Британия изготовила для Мексики 90 знаменитых красных двухэтажных автобусов

Британский завод Alexander Dennis изготовил для мексиканской столицы Мехико 90 знаменитых английских красных двухэтажных автобусов, которые, как ожидается, начнут перевозить пассажиров в конце этого года, сообщает правительство Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, посетившая в среду завод в графстве Суррей, заявила, что данный контракт с Мексикой свидетельствует о "хороших перспективах" британских производителей после Brexit.

"Мы создаем по настоящему глобальную Британию, помогая британским компаниям выигрывать многомиллионные контракты на экспорт их продукции по всему миру", — отметила она.

Завод Alexander Dennis получил указанный контракт в 2015 году, сделка была обеспечена гарантией правительства Британии на сумму 44 миллиона фунтов стерлингов (около 56 миллионов долларов).

Помимо этого, предприятие получило средства от правительства в рамках программы финансирования 137 британских компаний на общую сумму 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.