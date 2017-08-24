Американец познакомился с девушкой через Tinder и украл у нее собаку

Свидание с мужчиной из сервиса знакомств Tinder закончилось для американки кражей ноутбука и собаки, сообщает телеканал CBS New York.

В минувшее воскресенье 18-летняя девушка позвонила в полицию города Леония с сообщением о краже. Выяснилось, что неназванная девушка познакомилась с мужчиной с помощью Tinder и решила позвать его в гости в дом, где она приглядывала за чужой собакой. Новый приятель явился по адресу вместе с еще одним мужчиной.

Как сообщает телеканал, пока один мужчина отвлекал девушку, другой остался в доме без присмотра. Когда мужчины ушли, девушка обнаружила пропажу ноутбука, посылки из магазина Amazon, а также двухлетней мальтийской болонки Мэгги, пишет РИА Новости.

Полиция ищет пропавшую собаку и просит всех, кто может знать какие-либо детали инцидента, обратиться к правоохранителям.







