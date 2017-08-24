Как отмечается в пресс-релизе, сын главы государства прошел «стажировку в сфере государственного управления и планирования, а также формулирования стратегий развития на примере работы правительственных структур Сингапура». «Народный депутат (...) Алексей Порошенко 14-18 августа совершил рабочий визит в страну-город с целью активизации двустороннего межпарламентского диалога и взаимодействия на международной арене», — говорится в сообщении.

Кроме того, депутат «имел возможность ознакомиться с практикой проведения встреч сингапурских парламентариев со своими избирателями», пишет lenta.ru.

Алексей Порошенко — старший сын Петра Порошенко, родился в 1985 году. В 2009 году работал в принадлежащей украинскому президенту кондитерской фирме «Рошен» (сейчас передана в доверительное управление), в 2010 году стал заместителем главы торгово-экономической миссии Украины в Китае, затем занимал пост вице-консула отдела по экономическим вопросам в генконсульстве в Шанхае. В 2014-м был избран в Верховную Раду.

У президента Украины четверо детей. Два сына — 32-летний Алексей и Михаил (2001 года рождения) и дочери-двойняшки Евгения и Александра, которые родились в 2000-м.