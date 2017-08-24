Jaguar научил машины контролировать дорожную ситуацию

Компания Jaguar Land Rover представила F-Pace 2018 модельного года. Машина получила новый двигатель, а также системы безопасности и помощи водителю.

Под капотом у спортивного SUV — новые бензиновые двигатели Ingenium мощностью 250 и 300 лошадиных сил, а также дизельный силовой агрегат мощностью в 240 лошадиных сил. Машина получила ряд новых технологий активной безопасности, например, систему контроля дорожной ситуации, которая сообщает водителю о потенциальном риске столкновения, пишет lenta.ru.

Jaguar Cars — бренд британской транснациональной автомобилестроительной компании Jaguar Land Rover. Штаб-квартира находится в пригороде Ковентри графства Уэст-Мидлендс. С 2008 года принадлежит индийской Tata Motors.

В конце августа 2017 года компания показала новые XE. Обновленная модель укомплектована силовой установкой Ingenium мощностью 200, 250 и 300 лошадиных сил. Самая мощная модель разгоняет автомобиль до 100 километров в час за 5,5 секунды.