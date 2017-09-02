Впервые сфотографирована поверхность чужой звезды

Астрономы из Чили и Германии впервые получили изображение поверхности Антареса — красного сверхгиганта в созвездии Скорпиона. Это позволило выявить быстро перемещающиеся скопления газа вблизи звезды, однако пока неизвестно, что именно приводит их в движение. Статья ученых опубликована в журнале Nature.

Антарес удален от Земли на 555 световых лет. Он больше Солнца в 883 раза, и его размеры сравнимы с орбитой Марса. Для наблюдения за сверхгигантом астрономы воспользовались интерферометром на базе Very Large Telescope — комплекса телескопов, установленных на горе Серро Параналь в Чили. Интерферометр работает как один гигантский телескоп, что позволяет получить изображения космических объектов с высоким разрешением.

Наблюдения за звездой велись в инфракрасном диапазоне в течение пяти дней. Данные от четырех синхронизированных друг с другом телескопов обрабатывались с помощью специального алгоритма, пишет lenta.ru.Помимо деталей поверхности, астрономам удалось разглядеть, что за пределами атмосферы Антареса находятся газовые облака, движущиеся со скоростью 20 километров в секунду. Они окутывают сверхгигант слоем толщиной 0,7 радиуса самой звезды. Конвекция — циркуляция вещества под влиянием нагрева и остывания — не может объяснить это явление. У Бетельгейзе, красного сверхгиганта в созвездии Ориона, наблюдаются такие же структуры, однако перемещаются они медленнее.