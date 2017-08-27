Искусственный интеллект впервые в истории записал музыкальный альбом

В сети появился альбом IAMAI, музыка для которого полностью написана искусственным интеллектом. Певица Тарин Саутерн объединила усилия по стартапом Amper, который разработал систему искусственного интеллекта, способного создавать профессиональную музыку за считанные секунды.

Разработчики указали лишь на желаемый темп, ритм, настроение и стиль. Затем певица написала свои собственные тексты и положила их на музыку Amper. Вышел альбом IAMAI, что можно расшифровать как "Я искусственный интеллект".

По замыслу авторов Amper, такая нейросеть будет полезной для предприятий и создателей небольшого контента, которые не хотят разбираться с лицензированием музыки и требуют мелодических фрагментов.