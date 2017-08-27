Протекают: Sony выплатит компенсацию пользователям за свои водонепроницаемые телефоны

Согласно решению о досудебном урегулировании, Sony обязуется компенсировать до 50% стоимости телефонов их владельцам.

Под действие этого решения попадают 24 модели смартфонов - начиная от Xperia Z1, выпущенного в 2013 году и заканчивая Z5.

Суть группового иска к компании в том, что смартфоны, по идее, способные без последствий пережить контакты с водой, на самом деле после таких инцидентов требовали дорогостоящего ремонта.

Данные о том, сколько владельцев могут потребовать от компании компенсации, не оглашаются. Эксперты затрудняются сказать, какой процент выпущенных компанией смартфонов попадает под действие решения о досудебном урегулировании. Также решение не позволяет сделать однозначный вывод о том, заключается ли проблема в конструктивной недоработке при создании смартфонов или же речь идет о производственном браке.

Согласно решению суда, владельцы этих моделей Sony Xperia, купленных в США, могут требовать от компании денежную компенсацию в размере половины стоимости своих гаджетов, пишет nv.ua

Владельцы, купившие смартфоны Xperia менее года назад и имеющие действующую гарантию, получат один года дополнительной гарантии на свои устройства.

В 2013 году отличительной чертой линейки флагманских смартфонов Sony стала водонепроницаемость. Долгое время защита от воды оставалась козырем Sony. Конкурентам потребовалось время, чтобы защитить свои флагманы таким образом.

Samsung выпустил модель Galaxy S5 с защитой от воды в 2014 году. Однако следующий флагман - Galaxy S6 в 2015 году был лишен этой функции. Она появилась снова в 2016 году в модели Galaxy S7. Осенью 2016 года Apple представила iPhone 7, также имеющий защиту от воды.