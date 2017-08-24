Индийский подросток отрубил возлюбленной руку мечом за отказ идти на свидание

В индийском штате Уттар-Прадеш 15-летняя девушка лишилась кисти руки после отказа пойти на свидание с 19-летним Винодом Чуразия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно данным местной полиции, молодой человек отправился на рынок, где девушка гуляла с братом, взяв с собой меч. Винод долго пытался уговорить школьницу отправиться с ним на свидание. Услышав отказ, он разозлился и отрезал ей кисть. После этого он продолжил наносить девушке ранения. Местные жители бросились на помощь школьнице, и Винода остановили.

15-летнюю девушку госпитализировали в критическом состоянии, она потеряла много крови. Предварительно установлено, что Винод уже несколько месяцев преследовал её. Сейчас полиция ждёт, когда состояние пострадавшей стабилизируется, чтобы она смогла дать показания против злоумышленника, пишет life.ru