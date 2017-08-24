Испанские террористы попали на видеокамеры за несколько часов до своей смерти

Издание Mirror опубликовало видео с камер наблюдения из магазина на автозаправочной станции, на котором можно заметить террористов, готовящихся к теракту в испанском Камбрильсе.

Все трое молодых людей, которые в кадре разговаривают с кассиром, смеются и обмениваются шутками друг с другом, будут застрелены полицией Каталонии через несколько часов во время антитеррористической спецоперации.

Также стало известно, что в день нападения мужчины четыре раза посещали эту заправочную станцию и регулярно снимали деньги в терминале. Среди преступников, попавших в кадр видеокамеры, присутствует и исполнитель теракта в Барселоне, пишет life.ru.

Напомним, теракт, в ходе которого на толпу людей в центре Барселоны наехал микроавтобус, произошёл 17 августа. В результате атаки 14 человек погибло и около 130 пострадало. Ещё одно нападение произошло в Камбрильсе — там террористы ранили шесть человек, прежде чем их ликвидировали полицейские.